Канада признала российские исследовательские институты угрозой безопасности

Канадские власти собрали реестр, в который было внесено более сотни исследовательских институтов из РФ, КНР и Ирана, которые по мнению правительства, представляют угрозу для нацбезопасности страны. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

К списку прилагается сопроводительная записка, в которой сообщается, что канадское правительство прекращает финансирование ученых, если те были аффилированы с фигурантами списка или ранее получали от них какую-либо поддержку.

В список вошли учреждения, ведущие работу в сфере чувствительных технологий, которыми считаются робототехника, квантовые компьютеры, вооружение, исследования аэрокосмической и медицинской сфер.

Как утверждают в Канаде, институты, оказавшиеся в списке, имеют связи с военными структурами нацбезопасности или органами госбезопасности стран, в которых они располагаются.