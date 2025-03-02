Канада продолжит предоставлять военную поддержку Украине

Он также отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос об отправке на Украину канадских миротворцев.

Трюдо подчеркнул, что поддержка Украины будет осуществляться столько, сколько это будет нужно.

Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.

По его словам, Оттава уже «инвестировала» в военную, экономическую и иную помощь Киеву около 20 млрд канадских долларов (13,8 млрд долларов США). Рассматриваются и другие меры поддержки.

Ранее сообщалось о том, что Стармер выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.