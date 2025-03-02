Канада продолжит предоставлять военную поддержку Украине
Канада продолжит «инвестировать» в Украину
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Канада намерена продолжить оказывать необходимую военную поддержку Украине, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Он также отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос об отправке на Украину канадских миротворцев.
Трюдо подчеркнул, что поддержка Украины будет осуществляться столько, сколько это будет нужно.
Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.
По его словам, Оттава уже «инвестировала» в военную, экономическую и иную помощь Киеву около 20 млрд канадских долларов (13,8 млрд долларов США). Рассматриваются и другие меры поддержки.
Ранее сообщалось о том, что Стармер выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.