Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 2 млрд долларов для военных нужд. Эти средства будут направлены на закупку ракет для систем противовоздушной обороны, как сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на конференции, состоявшейся после встречи европейских лидеров по вопросу Украины в Лондоне.

По словам политика, деньги пойдут на приобретение более чем пяти тысяч ракет ПВО, которые будут изготовлены в Белфасте.

«Сегодня я объявляю о новой экономической сделке, которая позволяет Украине воспользоваться £1,6 млрд ($2 млрд), выделенных британских кредитным агентством», — заявил Стармер.

Премьер-министр Великобритании заявил, что государства Европейского союза приняли решение о продолжении военной поддержки Украины. Он также сообщил, что Великобритания готова направить свои вооружённые силы на Украину для обеспечения выполнения условий мирного соглашения.

Помимо этого, Стармер анонсировал проект по формированию европейского объединения, нацеленного на установление мира на Украине.

Ранее американский сенатор Кеннеди посоветовал Стармеру купить пони для психологической поддержки.