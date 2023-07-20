Канада ввела санкции против Пригожина и певицы Валерии

Канада ввела санкции против российских деятелей культуры, а также Министерства культуры и Министерства науки и высшего образования, говорится в заявлении канадского МИДа, которое оно опубликовало в четверг, 20 июля.

Под ограничения попали продюсер Иосиф Пригожин, его супруга и певица Валерия, режиссер Никита Михалков, актеры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, а также артисты Юлия Чичерина и Shaman. В общий санкционный список Канады попало 39 физических лиц и 25 юридических лиц из РФ.

Также под канадские санкции попали сотовые операторы из России, платежная система «Мир» и «Московское общество казаков». Ограничения коснулись «Тинькофф банка». Ранее из санкционного списка Великобритании был вычеркнут его основатель Олег Тиньков.

20 июля Минфин США также обновил санкционный список. В него попал экс-министр финансов России Алексей Кудрин и еще 17 физических лиц.

Канада, США и другие западные страны с начала специальной военной операции России на Украине начали вводить санкции в отношении российских политиков и деятелей культуры. Так, под санкциями находится президент России Владимир Путин, российский миллиардер Роман Абрамович.