Канада ввела санкции против российских СМИ и граждан

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили о введении санкций против некоторых российских СМИ. В санкционный список попали издание «Известия», телеканал «РЕН ТВ» и «Парламентская газета», а также мультимедийный проект Russia Beyond, принадлежащий АНО «ТВ-Новости».

Кроме того, Канада ввела санкции против певицы Жасмин (настоящее имя – Сара Шор), экс-министра иностранных дел РФ Игоря Иванова, генерального директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, доцента кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Конькова, советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого, политологов Дмитрия Суслова и Андрея Сушенцова, программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова.

Также под ограничения попали Центр социально-консервативной политики и Институт государства и права РАН.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против 29 российских граждан и компаний. Санкционный список пополнили директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, генеральный директор золотодобывающей компании Nordgold Георгий Смирнов и сама компания, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны начали беспрецедентную санкционную войну против России. Беспрецедентность таких шагов отмечал президент страны Владимир Путин. Он заявлял, что, несмотря на это, Россия справится со всеми ограничениями, а Запад такими мерами делает хуже себе.