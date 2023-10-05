Канадские власти извинились за попытку наградить высшим орденом страны бывшего эсэсовца

В 1987 году Питер Саварин, проживавший в стране, был представлен к ордену Канады. Впоследствии выяснилось, что этот человек ранее воевал в составе дивизии СС «Галиция».

Саварина хотели наградить за заслуги в деле продвижения мультикультурализма. Награждение так и не состоялось, хотя он умер только в 2017 году, через 30 лет после представления к ордену. И вот теперь представители офиса губернатора решили принести свои извинения за этот давний поступок. Об этом сообщил телеканал CTV.

Канаду с 22 сентября сотрясают скандалы, связанные с приемом и чествованием в стране украинских националистов. В этот день канадский парламент оказал знаки почестей бывшему эсэсовцу, который прибыл в страну вместе с президентом Зеленским.