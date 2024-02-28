Канадские власти заявили об отсутствии у них планов по отправке солдат на Украину

Несмотря на то, что Канада входит в НАТО, она не планирует отправлять контингент своих военнослужащих на украинскую территорию. Об этом заявил Диану Эбади, представитель канадского министерства обороны. Его слова привел телеканал CTV.

Он пообещал, что его страна продолжит оказывать поддержку украинскому правительству. Несмотря на это, разговора об отправке военных на Украину пока не идет.

«У Канады как у страны - члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине», - указал он.

В то же время ни министерство иностранных дел, ни правительство Канады, этот вопрос вообще никак не комментирует. Оба ведомства молчат по поводу того, есть ли у них планы либо дебаты по поводу подобного шага.

Ранее о возможности отправки западных войск на Украину заявил президент Франции Франсуа Макрон. По его словам, лидеры стран Запада пока не выработали общую точку зрения в этом вопросе.