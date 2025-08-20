Канадских военных отстранили за нацистское приветствие

В связи с появлением видеоматериала, запечатлевшего демонстрацию нацистского приветствия, пять военнослужащих канадской армии были временно отстранены от исполнения служебных обязанностей. Информацию об этом распространил генерал-лейтенант Майк Райт, командующий сухопутными войсками Канады, передает издание CBC.

Райт заявил, что на видеозаписи зафиксирован момент, когда некоторые лица совершают нацистское приветствие. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что инцидент, по имеющимся сведениям, произошел в 2023 году, в отношении этих военных будут применены меры административного и дисциплинарного воздействия.

Генерал-лейтенант также отметил, что последствием данного происшествия может стать увольнение военнослужащих со службы. В публикации также указывается на отсутствие ясности относительно статуса запечатленных на видео молодых людей — являются ли они действующими военнослужащими или резервистами.

