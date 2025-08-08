Подростка-гризли с позором выгнал из дома в Канаде маленький шпиц

В Канаде произошел курьезный инцидент, который заставил усомниться в репутации грозных медведей гризли. Молодой медведь вломился в частный дом в Ванкувере, выбрав жилище, которое граничило с лесом. Видео с незваным гостем опубликовал телеканал Fox Weather.

На кадрах видно, как планы хищника нарушил неожиданный защитник — двухкилограммовый померанский шпиц.

Маленькая, но отважная собака немедленно бросилась на непрошеного гостя, заливаясь грозным лаем и демонстрируя боевой настрой. Медведь-подросток, который должен был по всем законам природы внушать страх, в панике развернулся и бросился наутек. Шпиц с энтузиазмом преследовал гризли через весь двор, пока тот не скрылся в лесу.

Пользователи соцсетей шутят, что медведь теперь стал посмешищем всего леса, несмотря на грозную репутацию гризли.

Визит зверя прокомментировали зоологи. Они объяснили, что такое поведение косолапого объясняется неопытностью — скорее всего медвежонок родился зимой и пока не понимает, в каких местах охотиться.

Ранее подобный инцидент произошел в Калифорнии, где медведь проник в дом и напугал маленькую собаку.