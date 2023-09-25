Канадский эксперт: скандал с нацистом в парламенте ударит по Трюдо и его партии

Скандал с чествованием в парламенте Канады украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», ударит по позициям премьер-министра Джастина Трюдо и его Либральной партии, заявила в эфире канадского телеканала CTV политический эксперт Лори Тернбулл.

В настоящее время вину за скандал взял на себя спикер нижней палаты парламента Энтони Рота, однопартиец Трюдо. Он признался, что приглашение нациста было его личной инициативой, о которой он не проинформировал премьер-министра.

Однако Тернбулл уверена, что оппозиция не позволит замять инцидент, даже если Рота подаст в отставку. Когда премьер-министр приходит в парламент, да еще и с иностранным гостем (президентом Украины Владимиром Зеленским), служба безопасности проверяет списки всех присутствующих. Так что человек с нацистским прошлым не мог случайно оказаться в парламенте.

На видеозаписи заседания видно, как Трюдо и Зеленский приветствуют 98-летнего Ярослава Хунку, служившего в «Галичине».

Лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд предложила убрать из протокола заседания парламента эпизод с чествованием, которое «навредило нам всем».