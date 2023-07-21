Канадский наемник рассказал о больших потерях ВСУ при контрнаступлении

Наемник из Канады Фрэнсис Дион, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал о больших потерях украинской армии при контрнаступлении. Сам Дион проходил службу в рядах вооруженных сил Канады 12 лет.

В интервью радиостанции Radio-Canada он заявил, что в рядах ВСУ сейчас находится множество раненых. Также, по его словам, большое количество солдат были убиты в попытках наступать. Слова Диона приводят РИА Новости.

«Мы каждый день отвоевываем новые позиции... но это трудно. Много раненых, много убитых», - отметил Дион.

По информации Radio-Canada, наемник участвовал в контрнаступлении в составе Интернационального легиона, куда входят иностранцы из разных стран. Наемники там получают от одной тысячи долларов в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов на поле боя, а военные ВС РФ, наоборот, оперативно отрабатывают по целям, защищая позиции.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала «контрнаступа» потеряла более 26 тысяч человек. Также ВСУ лишились более 3 тысяч различной военной техники, включая поставленные западными странами танки Leopard, АМХ и БМП Bradley.