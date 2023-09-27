Канадский парламент осудит нацизм по результатам скандала с украинским эсэсовцем

За это проголосовали депутаты практически от всех партий. Все они пытаются дистанциироваться от этого публичного скандала.

Парламентарии этой страны устроили чествования и овации ветерану, который, как оказалось, воевал в дивизии СС «Галичина». Его представили депутатам как человека, который воевал против России. После обнародования фактов из его биографии разразился большой политический скандал. Вслед за этим поступило предложение осудить нацизм в любых его проявлениях. Это инициировал лидер партии «Квебекский блок».

«Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах», - сообщил телеканал CTV News.

Они также осудят приглашение в парламент украинца, и отзовут все оказанные ему почести.