Кандидат на пост главы ЦРУ назвал главную страну, угрожающую США

Экс-глава нацразведки США Джон Рэтклифф, который в будущем займет кресло директора ЦРУ, заявил о Китае как о главной угрозе для США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рэтклиффа, американская разведка будет акцентироваться на вопросах безопасности страны, которая сталкивается со множеством угроз. Главные, по мнению будущего главы ЦРУ, исходит от Китая. Поднебесная, как считает единомышленник Трампа, требует пристального внимания.

«Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии Китая», — отметил Рэтклифф.

Напомним, что Трамп начал набирать людей в будущую администрацию сразу после победы в выборах в 2024 году. До вступления в должность объявил в ноябре, что назначит на пост главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, бывшего директора Национальной разведки.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обещал не допустить Китай к Панамскому каналу.