Кандидат на пост министра обороны Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США

Кандидат на пост министра обороны США Питер Хегсет заявил о намерении пересмотреть глобальную дислокацию американских военных сил. Такими планами он поделился в тексте письменных показаний сенату, передает РИА Новости.

Он отметил, что такое решение обосновано нарастающей конкуренцией со стороны Китая и России, а также их активным влиянием на Ближнем Востоке и мировых энергетических рынках.

В своем заявлении Хегсет подчеркнул, что политическая и военная активность РФ в этом стратегически важном регионе ставит под угрозу интересы США, особенно в контексте защиты цели национальной безопасности. Основные приоритеты, подчеркнул кандидат, включают борьбу с терроризмом, защиту ключевых партнеров и обеспечение стабильности поставок энергоносителей.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, и активное воздействие КНР и РФ может изменить баланс сил в регионе. Хегсет выразил озабоченность в связи с изменениями в динамике отношений и подтвердил, что США будут принимать необходимые меры для защиты своих стратегических интересов.

Ранее Питер Хегсет рассказал, как собирается завершить военные конфликты в мире будучи главой Пентагона.