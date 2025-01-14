Будущий глава Пентагона рассказал, как США завершат военные конфликты при Трампе

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет представил новую военную стратегию страны на слушаниях в Сенате. По его словам, администрация Трампа намерена пересмотреть подход к международным конфликтам и сосредоточиться на противодействии глобальным угрозам. Об этом пишет ТАСС.

44-летний ветеран боевых действий подчеркнул необходимость перехода от символического к реальному сдерживанию потенциальных противников. При этом будущий глава Пентагона заявил о намерении достигать мира с позиции силы, отметив важность деполитизации военной сферы.

Хегсет, имеющий звание майора Сухопутных войск США, обладает богатым военным и административным опытом. Выпускник Принстона и Гарварда восемь лет проработал на Fox News, возглавлял две организации по защите прав ветеранов и является автором нескольких книг. Его военная карьера началась в Национальной гвардии штата Миннесота, где он получил офицерское звание, а позже включала службу в Ираке.

Эксперты отмечают, что назначение Хегсета может означать существенное изменение внешнеполитического курса США. Новая администрация планирует более прагматичный подход к международным конфликтам, отказываясь от роли «мирового жандарма» в пользу защиты национальных интересов.

Ранее сообщалось о том, что танкеры с нефтью из РФ вынуждены были встать на якорь из-за санкций США.