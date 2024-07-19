Кандидат в госсекретари США раскритиковал политику правительства Германии

Ричард Гренелл, бывший посол США в Германии и вероятный кандидат на пост госсекретаря в случае победы Дональда Трампа, в интервью Bild критически высказался о действующем правительстве ФРГ.

«Успешны те правительства, которые заботятся о своем народе. Германия должна использовать принцип «Германия прежде всего». Я люблю немцев. У меня много немецких друзей. Но проблема в немецком правительстве. Я думаю, что правительство Германии не слушает людей», — сказал Гренелл.

Также он отметил, что Джо Байден за три года ни разу не пообщался с Владимиром Путиным, и подчеркнул, что при Трампе Европа не была в состоянии войны.

Ранее Дональд Трамп похвастался, что Россия и Китай его боялись и не начинали вооруженных конфликтов.