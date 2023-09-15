Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с РФ

Кандидат в аргентинские президенты Хавьер Милей заявил, что в случае своей победы в президентской гонке, он не станет развивать отношения с РФ, КНР и Бразилией. Соответствующее заявление он сделал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, его слова передает издание РИА Новости .

Милей провозгласил себя защитником свободы и демократии. Он заявил, что Аргентина не может поддерживать отношения с коммунистами и социалистами, а соответственно, с КНР, РФ и Бразилией. По словам политика, если жители Аргентины хотят вести торговлю с перечисленными странами – «это их проблема».

Недавно глава аргентинского Минэкономики Серхио Масса заявил, что компания Enarsa отказалась принимать сжиженный природный газ, поставленный из РФ, на фоне антироссийских санкций.