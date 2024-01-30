Кандидат в президенты Финляндии Хаависто согласился поговорить с Путиным по телефону, если тот его поздравит с победой

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто разошлись во мнении по «звонку Путина», если такой состоится после второго тура выборов главы североевропейского государства.

По словам Стубба в программе A-studio общественного вещателя Yle, он не намерен отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если бы российский лидер позвонил поздравить его с возможным избранием на пост главы Финляндии.

Напомним, после первого тура президентских выборов в Финляндии Стубб набрал 27,2% голосов избирателей, в за Хаависто проголосовали — 25,8% жителей страны. Второй тур состоится 11 февраля.

«Я бы не ответил…. На данный момент у нас нет каких-либо политических отношений с Россией, и я не вижу в них необходимости до тех пор, пока не будет завершена война или пока мы не договоримся по этому вопросу с нашими союзниками», — заявил Стубб.

Что до Хаависто, то тот признался, что снял бы трубку, поскольку звонок Путина это звонок главы государства. Однако сразу же подчеркнул, что предметные политические дискуссии с российским лидером без координации с союзниками Финляндии по линии Евросоюза вести не стал бы.