Кандидат в президенты РФ Владислав Даванков проголосовал на выборах в Смоленске

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков принял участие в голосовании на выборах президента РФ, проинформировала пресс-служба политсилы в своем аккаунте в соцсетях.

Сообщается, что проголосовал Даванков на избирательном участке №536 в Смоленске. В этом здании расположен лицей № 1, в котором когда-то учился будущий политик.

Отмечается, что кандидат в президенты призвал всех граждан страны, кто этого еще не сделал, прийти на выборы и проголосовать.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

На территории соседней Белоруссии российские граждане могут проголосовать на шести избирательных участках как в столице в Минске, так и в областных центрах - Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В Бресте отдать свой голос можно, посетив российское генконсульство.