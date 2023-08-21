Кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил о необходимости «открытия России»

Американский политик и претендент на пост президента Соединенных Штатов от партии республиканцев Вивек Рамасвами заявил о необходимости «открытия России» для борьбы с Китаем. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Рамасвами заявил, что следующий президент его страны обязан «открыть Россию», чтобы США могла победить Китай. В качестве первого шага на пути к этому, политики предложил мирное урегулирование конфликта на Украине.

Рамасвами также указал на то, что подобное уже делал президент США Ричард Никсон, когда точно так же «открыл Китай», когда между Штатами и РФ была холодная война.

Недавно политик обещал не допустить членство Украины в НАТО в случае своей победы на выборах. Он также заявил, что в таком случае поспособствует восстановлению экономических отношений с РФ.

Ранее он также предупреждал о том, насколько опасным может быть союз РФ и КНР.