Кандидат в президенты США Десантис предложил «проваливать» всем, кого не устраивает страна
Фото: [©Эва Мари Ускатеги/РИА Новости]
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис читает, что те, кому не нравятся Штаты, могут «проваливать» из страны без возможности возвращения. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Он отметил, что это касается всех, и коренных американцев, и иностранцев.
Также у него вызывают недовольство те жители США, которые поддерживают движение ХАМАС.