Кандидат в президенты США Десантис предложил «проваливать» всем, кого не устраивает страна

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис читает, что те, кому не нравятся Штаты, могут «проваливать» из страны без возможности возвращения. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Он отметил, что это касается всех, и коренных американцев, и иностранцев.

Также у него вызывают недовольство те жители США, которые поддерживают движение ХАМАС.