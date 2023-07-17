Кандидат в президенты США Десантис провел реструктуризацию в своем избирательном штабе

Два старших советника губернатора Флориды и кандидата в президенты США Рона Десантиса покинули свой пост, чтобы помочь ему в проведении внешней кампании, сообщает Politico.

Медиа-директор кампании Дэйв Абрамс и возглавлявший отдел внешних связей Такер Обенштейн уходят, чтобы проводить мероприятия в рамках стратегии «Десантис везде». Она должна продвигать кандидатуру губернатора Флориды в штатах, где его популярность недостаточно велика.

«Чем больше людей услышат и увидят губернатора Десантиса и его дальновидную концепцию исправления неудач Джо Байдена, тем лучше будет наш путь к победе», – говорится в заявлении представителя кампании Эндрю Ромео.

Кампания Десантиса собрала уже более $20 млн поддержки, но опросы показывают, что он пока еще существенно отстает от своего главного соперника по Республиканской партии Дональда Трампа.

Politico отмечает, что Абрамс и Обенштейн сыграли ключевую роль в переизбрании Десантиса на перевыборах губернатора Флориды в 2022 году.