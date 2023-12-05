Кандидат в президенты США назвал ошибкой отстранение от должности конгрессмена Сантоса

Подобные решения должны принимать только сами избиратели, но никак не другие члены палаты представителей, так считает Вивек Рамасвами.

Ранее представители американского конгресса вынесли решение о лишении полномочий Джорджа Сантоса, выбранного в Конгресс от штата Нью-Йорк. Основанием для этого стало мошенничество. Рамасвами осудил данный шаг. По его мнению, это было неверным решением, которое еще откликнется в будущем.

«Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться», - указал он в одной из социальных сетей.

Претендент на пост главы Белого дома добавил, что он сам считает Сантоса «патологическим лжецом». Но тем не менее, его мошенничество должно рассматриваться исключительно судебными органами, а право заседать в Конгрессе – его избирателями.