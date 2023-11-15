Кандидат в президенты США назвал ошибочным стремление ослабить Россию
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Слабая и нестабильная РФ противоречит национальным интересам Соединенных Штатов, так считает Роберт Кеннеди-младший.
Претендент на пост главы Белого дома считает, что американскому лидеру необходимо приложить все усилия, чтобы завершить украинский конфликт. Он заявил это сотрудникам журнала Responsible Statecraft.
«Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», - указал политик.
Эту точку зрения также поддержали опрошенные изданием политики Марианна Уильямсон и Корнел Уэст, представитель Демократической партии и независимый кандидат в президенты. Уильямсон считает, что затягивание конфликта сильно ударит по Америке, как это ранее произошло в Афганистане. Уэст же пообещал в случае своей победы на выборах принудить Украину к переговорам с Россией.