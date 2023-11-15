Кандидат в президенты США назвал ошибочным стремление ослабить Россию

Претендент на пост главы Белого дома считает, что американскому лидеру необходимо приложить все усилия, чтобы завершить украинский конфликт. Он заявил это сотрудникам журнала Responsible Statecraft.

«Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», - указал политик.

Эту точку зрения также поддержали опрошенные изданием политики Марианна Уильямсон и Корнел Уэст, представитель Демократической партии и независимый кандидат в президенты. Уильямсон считает, что затягивание конфликта сильно ударит по Америке, как это ранее произошло в Афганистане. Уэст же пообещал в случае своей победы на выборах принудить Украину к переговорам с Россией.