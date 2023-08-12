Кандидат в президенты США пообещал никогда не пустить Украину в НАТО

Республиканец Вивек Рамасвами сделал ряд предвыборных заявлений, считая, что идея принять Украину в Альянс делает невозможным полноценное сотрудничество Вашингтона и Москвы во многих отраслях. А значит от этого стоит отказаться раз и навсегда.

Как написал в своем Twitter политик, в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году, он поставит крест на чаяниях Киева стать полноправным членом военного блока.

«Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — отметил Рамасвами.

В то же время, это будет не жест доброй воли от Белого дома, подчеркнул он. По словам Рамасвами, взамен «Россия откажется от военного присутствия в Западном полушарии, выведет все своей ядерное оружие из Калининграда, а также прекратит военное сотрудничество с Китаем».

В заключении кандидат-республиканец пообещал нга президентском посту укрепить отношения США с Японией, Индией и Южной Кореей.