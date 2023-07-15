Кандидат в президенты США призвал Белый дом пообещать никогда не брать Киев в НАТО

«Мы должны заключить сделку с (президентом РФ Владимиром - прим. ред.) Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", - заявил Рамасвами на форуме, его цитирует РИА Новости.