Кандидат в президенты США призвал Белый дом пообещать никогда не брать Киев в НАТО
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Вашингтон должен заключить с Москвой соглашение об отказе навсегда от идеи принять Украину в НАТО, считает кандидат на выдвижение от республиканцев на выборах 2024 году президента США Вивек Рамасвами.
«Мы должны заключить сделку с (президентом РФ Владимиром - прим. ред.) Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", - заявил Рамасвами на форуме, его цитирует РИА Новости.
Кроме того, как отметил политик, Белый дом в рамках указанной договоренности обязан будет увеличить торговое взаимодействие США с Россией.