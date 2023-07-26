Кандидат в президенты США призвал вернуться к диалогу между Россией и Америкой

По мнению Роберта Кеннеди-младшего, представителя Республиканской партии, сейчас Соединенные Штаты и РФ находятся практически в состоянии войны между собой, и это почему-то не волнует никого из политиков.

Он считает, что такая ситуация держится не в интересах Америки, поскольку Россия является ядерной державой, и она имеет в своих арсеналах на тысячи боеголовок больше. Политик напомнил опыт своего дяди, Джона Кеннеди, который в свое время договорился с Хрущевым о выходе из кризиса и призвал повторить подобные действия.

«Никто уже год не говорил с Путиным. У нас нет контактов на высоком уровне с Россией. Нужно говорить с ними», - подчеркнул республиканец.

Его слова привело ТАСС. Кеннеди добавил, что диалог на самом высоком уровне просто необходим.