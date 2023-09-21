Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Байдена марионеткой системы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью телеканалу Fox News усомнился в том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден самостоятельно принимает решения.

«Я даже не уверен, что он сам управляет страной. Я думаю, что он марионетка управленческого класса в административном государстве», – сказал Рамасвами.

Он не исключил, что система может сбросить Байдена со счетов на предстоящих выборах.

Вивек Рамасвами начинал свою избирательную компанию со скромных позиций, но после ряда ярких выступлений и успешно проведенных первых партийных дебатов его рейтинг стремительно вырос с 3% до 9%.