Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами призвал бороться с ложью Украины о Донбассе. Об этом он написал в своих соцсетях.

Он отметил, что Киев показывает себя только в лучшем свете, не рассказывая правду о территориях Донбасса и их жителях. Рамасвами заявил, что поддерживают эту ложь президент США Джо Байден и республиканцы, которые выступают за военную поддержку Украины.

«Большинство регионов Донбасса – русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане», – написал политик.

Рамасвами напомнил, что украинские власти на законодательном уровне запретили деятельность оппозиционных партий, а все СМИ объединили в одну государственную формацию. Кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил о процветающий на Украине коррупции и шантаже главы государства Владимира Зеленского, который грозил отменить выборы при отсутствии финансирования.

Ранее издание Politico сообщило о планах Вашингтона выделить еще один пакет военной помощи Украине, который оценивается в 200 млн долларов. Отмечалось, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.