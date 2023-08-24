Кандидат в президенты США Рамасвами выступил с критикой властей из-за России

Кандидат в президенты США, представитель Республиканской парти Вивек Рамасвами заявил, что американская власть намеренно распространяет ложную информацию о России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News .

«Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся», – сказал Рамасвами.

По мнению политика, нынешнее руководство Соединенных Штатов «застряло» во временах противостояние Америки и СССР. ПО мнению Рамасвами, главной угрозой для США сейчас является КНР.

Накануне Рамасвами принял участие в предвыборных дебатах республиканцев. Он стал единственным кандидатом в президенты США на этом мероприятии. Рамасвами призвал прекратить военную поддержку Украины.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатами на пост главы государства являются действующий президент Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп, Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон, Вивек Рамасвами, Майк Пенс и Рон Десантис.