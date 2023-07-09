Кандидат в президенты США сравнил риторику о принятии Украины в НАТО с лунатизмом

Кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами, заявил, что решение сделать Украину членом НАТО сравнимо с лунатизмом. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на социальные сети Рамасвами.

В своем посте он заявил, что нынешний лидер Штатов Байден должен выступить против Зеленского и вступления его страны в НАТО. Политик считает, что нужно провести неоспоримую линию в этом вопросе.

Рамасвами также указал на то, что против принятия Украины в НАТО выступают и в Республиканской партии, имея в виду Линдси Грэма. Кандидат напомнил об обещании госсекретаря Бейкера не двигать НАТО к границам СССР. Обещание, о котором говорил Рамасвами было дано еще в 1990 году.

Агрессивную риторику сенаторов Рамасвами сравнил с лунатизмом.

До этого он заявлял, что США должны вынудить Украину на большие уступки в сторону РФ для окончания конфликта.