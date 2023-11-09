Кандидат в президенты США заявил об отсутствии демократии на Украине
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Украинские власти запретили у себя в стране 11 оппозиционных партий, поэтому они не могут выступать в качестве защитников демократических ценностей.
Так считает Вивек Рамасвами, претендент на должность главы Белого дома от Республиканской партии. Он также напомнил, что на Украине нет независимых СМИ. Все издания были объединены в единую сеть, которую политик также считает крайне недемократичной и подцензурной.
«Она прославила нациста, комедианта в карго-брюках по имени Зеленский. Все это не демократия», - подчеркнул он во время очередных дебатов кандидатов на пост президента.
Его слова привело ТАСС. Рамасвами указал на то, что присоединившиеся к РФ украинские регионы с 2014 года не подчиняются Киеву. На Западе все это выставляется как борьба добра со злом. Но Украина не может быть на стороне добра, и американцы не должны покупаться на такую уловку.