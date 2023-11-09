Украинские власти запретили у себя в стране 11 оппозиционных партий, поэтому они не могут выступать в качестве защитников демократических ценностей.

Так считает Вивек Рамасвами, претендент на должность главы Белого дома от Республиканской партии. Он также напомнил, что на Украине нет независимых СМИ. Все издания были объединены в единую сеть, которую политик также считает крайне недемократичной и подцензурной.

«Она прославила нациста, комедианта в карго-брюках по имени Зеленский. Все это не демократия», - подчеркнул он во время очередных дебатов кандидатов на пост президента.

Его слова привело ТАСС. Рамасвами указал на то, что присоединившиеся к РФ украинские регионы с 2014 года не подчиняются Киеву. На Западе все это выставляется как борьба добра со злом. Но Украина не может быть на стороне добра, и американцы не должны покупаться на такую уловку.