Кандидат в шефы Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет выступил с заявлением о необходимости модернизации ядерной триады США. Об этом он написал в тексте показаний для американского Сената, передает РИА Новости.

Он отметил, что от возможностей этой триады зависит не только стратегическая стабильность, но и выживание самой страны.

«В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты», — написал Хегсет.

Он подчеркнул, что время требует от США активного обновления технологий и систем, обеспечивающих их ядерный потенциал.

Кроме того, Хегсет отметил, что предотвращение ядерной атаки со стороны противника является наивысшим приоритетом для Соединенных Штатов.

Модернизация ядерной триады включает обновление стратегических бомбардировщиков, подводных лодок с баллистическими ракетами и межконтинентальных баллистических ракет, что должно не только укрепить ядерные силы страны, но и дать ясный сигнал потенциальным противникам о готовности США защищать свои интересы.

Ранее кандидат на пост министра обороны США Питер Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США.