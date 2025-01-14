Кандидат в шефы Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США
Пет Хегсет: США требуется модернизация ядерной триады
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Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет выступил с заявлением о необходимости модернизации ядерной триады США. Об этом он написал в тексте показаний для американского Сената, передает РИА Новости.
Он отметил, что от возможностей этой триады зависит не только стратегическая стабильность, но и выживание самой страны.
«В конечном итоге, наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты», — написал Хегсет.
Он подчеркнул, что время требует от США активного обновления технологий и систем, обеспечивающих их ядерный потенциал.
Кроме того, Хегсет отметил, что предотвращение ядерной атаки со стороны противника является наивысшим приоритетом для Соединенных Штатов.
Модернизация ядерной триады включает обновление стратегических бомбардировщиков, подводных лодок с баллистическими ракетами и межконтинентальных баллистических ракет, что должно не только укрепить ядерные силы страны, но и дать ясный сигнал потенциальным противникам о готовности США защищать свои интересы.
Ранее кандидат на пост министра обороны США Питер Хегсет пообещал пересмотреть дислокацию сил США.