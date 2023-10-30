Кандидату в мэры Кишинева от оппозиции не дали выступить на русском языке

Общественным молдавским телеканалом «Молдова-1» было отказано в обращении к гражданам страны, которое собиралась сделать на русском языке кандидат в мэры Кишинева.

Как информирует ТАСС, представитель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман намеревалась на теледебатах представить избирателям свою предвыборную программу. Однако телеканал внезапно показал ей по-сути на дверь: прямо во время эфира политику выключили микрофон, а после ведущая потребовала перейти с русского языка на румынский.

«Вынуждена вас прервать. Говорите, пожалуйста, на румынском, согласно правилам передачи», — сказала ведущая.

Позже Караман написала в соцсетях, что после такого была вынуждена покинуть дебаты. Политик назвала произошедшее языковой дискриминацией.