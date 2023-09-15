Кандидатуры на посты вице-губернаторов и зампредов утвердили в Мособлдуме
Фото: [Мособлдума]
Сегодня в рамках внеочередного заседания регионального парламента были утверждены кандидатуры на посты вице-губернаторов и зампредов областного правительства, которые представил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщает РИАМО.
Так, было согласовано назначение Ильдара Габдрахманова на должность первого вице-губернатора Подмосковья – председателя областного правительства, Александра Чупракова – на должность вице-губернатора региона – руководителя администрации губернатора.
На должности вице-губернаторов утвердили Ирину Каклюгину, Романа Каратаева, Игоря Трескова и Евгения Хромушина.
На должности первых зампредов областного правительства утвердили Светлану Стригункову и Максима Фомина.
Наталья Масленкина, Мария Нагорная, Вячеслав Духин, Георгий Филимонов были утверждены на должности зампредов правительства региона, Алексей Гержик – на должность зампреда областного правительства – главы Минтранса региона, Екатерина Зиновьева – на должность зампреда правительства региона – руководителя Мининвеста.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев официально вступил в должность губернатора Подмосковья.