Кандидаты в президенты Аргентины поссорились из-за оценки Маргарет Тэтчер

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер была одним из величайших лидеров человечества.

На что его соперник Серхио Масса, нынешний министр экономики ответил, что из-за Фолклендской войны 1982 года «Тэтчер – враг Аргентины вчера, сегодня и завтра».

Милей же считает, что будущее островов должно решаться в соответствии с пожеланиями их жителей. По его мнению, вернуть Фолкленды можно только дипломатическим путем. Критики Милея видят в такой позиции политика отказ Аргентина от исторических прав на острова.