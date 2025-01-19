Канцелярия Нетаньяху: перемирие в секторе Газа вступило в силу

В воскресенье, 19 января, в 12:15 по московскому времени (что соответствует местному времени) в секторе Газа началось перемирие. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в социальных сетях.

Кроме того, по информации некоторых израильских изданий, движение ХАМАС объявило имена первых заложниц, которых планируют освободить.

Ожидается, что уже сегодня до конца дня Тель-Авиву будут переданы три женщины, захваченные во время нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле 7 октября. По предварительным данным, освобождённые женщины — это Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штанбер Хаир.

19 января глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание армии (ЦАХАЛ) продолжать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит информацию о том, какие заложники будут освобождены. В связи с отсутствием сведений о заложниках армия обороны Израиля начала наносить удары по позициям боевиков в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, израильские военные самолёты атакуют цели в центральной и северной частях сектора Газа.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera передал, что израильские военные начали покидать Рафах на юге Газы.