Al Jazeera: израильские военные начали покидать Рафах на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала отступление из центральной части города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на своего корреспондента, который находится в палестинском анклаве и наблюдает за происходящим.

Таким образом, начал действовать режим прекращения огня и военных действий, о котором с 19 января накануне договорились Израиль и движение палестинского сопротивления ХАМАС.

Согласно информации, полученной от телеканала, военнослужащие Израиля «отходят в район Филадельфийского коридора», который расположен на стыке границ Египта и сектора Газа.

«Израильские военные начали выводить свою технику из центра южного города (Рафах. —Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

15 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил о том, что движение ХАМАС выразило готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

По словам главы Катара, в рамках первого этапа планируется освободить 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. В обмен на это по условиям соглашения из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные.