Провал стратегии коллективного Запада на Украине активизировал российских сторонников, и самые ярые работают в канцелярии немецкого лидера Олафа Шольца. Соответствующее заявление сделала глава Центра США и Европы Брукингского института Констанца Штельценмюллер в своем материале для американского издания FT .

Она заявила, что западные неудачи на Украине зарядили энергией сторонников мирного соглашения с РФ по всему миру. По словам Штельценмюллер, самые ярые из этих сторонников находятся в канцелярии Шольца.

Специалист отметила, что идея о уступках территории в пользу РФ все чаще находит поддержку не только у немецких советников канцлера, но и в американском правительстве.

По мнению эксперта, стратегия с ограниченным вмешательством, которую использовали Соединенные Штаты и ФРГ на территории Украины, провалилась. Она считает, что об этом свидетельствуют и заявления главнокомандующего украинскими ВС Залужного, который заявлял, что у ВСУ отсутствуют успехи на поле боя.

Она также заявила, что ближневосточный конфликт и политические победы праворадикальных политиков в Штатах и Европе еще сильнее ограничивают возможности американского и немецкого правительств.