Канцлер Австрии Нехаммер согласился с мирной инициативой Бразилии по Украине

Об этом политик сообщил во вторник, 18 июля, на полях саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Его слова приводят РИА Новости.

«Президент Лула также предложил мирную инициативу. С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», – сказал Нехаммер.

Ранее да Силва заявил, что США и Европа должны начать работу по урегулированию украинского кризиса, а не наоборот, «поощрять» сложившийся конфликт. В плане Бразилии есть пункт, в котором говорится об уступке Украины в вопросе Крыма. По остальным территориям, согласно документу, странам необходимо провести «переосмысление».

С начала специальной военной операции России страны Запады активно начали поставлять технику и вооружение Украине, тем самым «косвенно» участвуя в конфликте на Украине. МИД РФ ранее направлял ноту протеста из-за этого таким странам, однако никакой реакции от них не поступало.

Свой план мирного урегулирования конфликта на Украине также предоставляли Китай и страны Африки.