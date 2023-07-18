Канцлер Австрии Нехаммер согласился с мирной инициативой Бразилии по Украине
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал мирную инициативу по разрешению украинского конфликта, которую ранее предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Об этом политик сообщил во вторник, 18 июля, на полях саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Его слова приводят РИА Новости.
«Президент Лула также предложил мирную инициативу. С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», – сказал Нехаммер.
Ранее да Силва заявил, что США и Европа должны начать работу по урегулированию украинского кризиса, а не наоборот, «поощрять» сложившийся конфликт. В плане Бразилии есть пункт, в котором говорится об уступке Украины в вопросе Крыма. По остальным территориям, согласно документу, странам необходимо провести «переосмысление».
С начала специальной военной операции России страны Запады активно начали поставлять технику и вооружение Украине, тем самым «косвенно» участвуя в конфликте на Украине. МИД РФ ранее направлял ноту протеста из-за этого таким странам, однако никакой реакции от них не поступало.
Свой план мирного урегулирования конфликта на Украине также предоставляли Китай и страны Африки.