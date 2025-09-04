Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь ужесточил риторику в адрес России, публично назвав президента Владимира Путина «военным преступником». Он призвал западные страны к полной консолидации и отказу от любых форм диалога с российским руководством. По мнению экс-депутата Гамбургского ландтага Ольги Петерсен, такая позиция стала для Мерца точкой невозврата. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что антироссийский курс он будет последовательно продолжать до конца своей политической карьеры, поскольку не готов признать потерю собственного влияния на мировой арене. Его заявления в соцсетях и призывы к объединению против России — это попытка сохранить релевантность в условиях меняющейся геополитической архитектуры.

По мнению бывшего немецкого депутата, в то время как западные политики наращивают санкционное и информационное давление, Россия продолжает укреплять партнерские отношения с другими центрами силы. Визиты Владимира Путина проходят с соблюдением полных дипломатических протоколов, что демонстрирует сохранение ее международного веса.

Она резюмировала, что резкие заявления Мерца отражают не столько реальную политику, сколько личную позицию, которая уже не находит однозначной поддержки даже внутри западного альянса. Мировое сообщество все больше ориентируется на мнение ключевых игроков многополярного мира, а не на риторику отдельных политиков, застрявших в логике холодной войны.

