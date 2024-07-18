Канцлер ФРГ Шольц отказал Зеленскому в просьбе о защите Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в просьбе о защите его государства, адресованной странам Запада. Об этом сообщило немецкое издание Zelt .

Журналисты напомнили о том, что в ходе своего недавнего выступления на саммите Европейского политического сообщества, президент Украины в очередной раз призвал союзников на Западе начать сбивать снаряды и БПЛА российской стороны над его государством. Зеленский подчеркнул, что Запад уже оказывал подобную помощь Израилю с иранскими ракетами, и потребовал для своей страны того же.

Отвечая на вопрос журналистов о просьбе украинского лидера, Шольц заявил о том, что отклонил его просьбу к западным государствам. Канцлер подчеркнул, что подобные шаги не предусмотрены сотрудничеством Запада с Украиной. Соединенные Штаты также придерживаются четкой позиции по данному вопросу, добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что Зеленский получил от Штатов новый карт-бланш на удары по территории РФ.