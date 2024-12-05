Шольц отреагировал на критику Запада за недавний звонок Путину

Но этот шаг был необходим, заявил Шольц в ходе выступления в Бундестаге, так как уход от диалога с российским лидером «был бы свидетельством невероятной политической слабости», цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, Шольц и Путин пообщались по телефону 15 ноября после почти двухлетнего перерыв. Они обсудили ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось о том, что депутат Милонов разгадал тайну железного чемоданчика в руках Шольца в ходе визита в Киев. Он считает, то канцлер Германии приехал в столицу Незалежной с чемоданчиком, в котором лежат «наличные на пенсию» после встречи с украинским лидером.