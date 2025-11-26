Канцлер Германии Мерц бьёт тревогу из-за низкой занятости украинских беженцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал тревогу в связи с критически низким уровнем интеграции украинских беженцев на рынок труда. Он заявил, что лица, способные к труду, несут ответственность за собственное обеспечение и должны стремиться к трудоустройству.

В качестве меры стимулирования правительство одобрило законопроект, согласно которому прибывшие из Украины после 1 апреля 2025 года лишатся права на основное социальное пособие Bürgergeld и будут переведены на менее объемные выплаты, установленные для соискателей убежища. Выступая перед немецкими предпринимателями, Мерц привел статистику: в ФРГ работает лишь каждый третий украинский беженец, в то время как в других государствах ЕС этот показатель колеблется от 70% до 80%. Канцлер уверен, что реформа системы соцпомощи создаст более действенные стимулы для поиска работы и адаптации к требованиям немецкой экономики.

Финансовым обоснованием таких шагов служат данные, обнародованные изданием Bild. Согласно им, в 2024 году затраты на программу Bürgergeld достигли исторического максимума в 47 миллиардов евро. Из этой суммы, по сведениям профильного ведомства, примерно 6,4 миллиарда евро было израсходовано на поддержку нескольких сотен тысяч украинских беженцев.

