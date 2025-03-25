Канцлер Германии Шольц ушел в отставку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его кабинет министров официально подали в отставку, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Это решение последовало после завершения первого этапа коалиционных переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

На выборах, состоявшихся 23 февраля, блок ХДС/ХСС одержал победу, набрав 28,6% голосов. СДПГ, напротив, показала худший результат в своей истории, получив лишь 16,4%, а ультраправая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с 20,8%. Глава ХДС Фридрих Мерц пообещал представить состав нового правительства до 20 апреля 2025 года.

Основные противоречия между ХДС/ХСС и СДПГ касаются налогообложения, социальной политики и миграции. СДПГ предложила «контрконцепцию» по предоставлению убежища, которая не совпадает с позицией ХДС/ХСС, выступающей за более жесткую миграционную политику.

Как отмечают эксперты, сейчас обсуждаются кандидатуры на ключевые посты в новом кабинете правительства, включая министерства экономики, финансов, обороны и иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц поддержал предложение ввести 30-дневное перемирие на Украине.