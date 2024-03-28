Канцлер Шольц подтвердил отказ Германии поставить Украине ракеты Taurus

ФРГ не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты, и не согласится на отправку своих военных на украинскую территорию. Об этом в очередной раз заявил Олаф Шольц, немецкий канцлер. Его слова опубликовала газета Markische Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца, при поставке каждой партии оружия на Украину из Германии тщательно взвешивается, не увеличится ли в результате такого шага риск войны с Россией. Он утверждает, что его задача, как лидера Германии, быть очень ответственным в вопросе войны и мира в Европе.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», - указал Шольц.

Именно поэтому военнослужащие ФРГ не будут отправлены на Украину. Ракеты Taurus, имеющие большой радиус действия, также не будут переданы в распоряжение ВСУ.

Ранее Олаф Шольц заявил, что спецслужбы Германии не имели никаких сведений о готовящемся в России теракте. Он также допустил, что у Соединенных Штатов могла быть какая-то конкретная информация по этому поводу.