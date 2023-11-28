Канцлера ФРГ обсмеяли во время его выступления в бундестаге

Глава государства зачитал в бундестаге обращение со стороны правительства. Он говорил о том, что приняты чрезвычайные меры, чтобы высвободить ранее замороженные средства. Уже вскоре после начала его речи в зале начали посмеиваться. В этом были замечены члены партий Левая и Альтернатива для Германии, а также участники из Христианско-демократического и Христиано-социального союзов.

«Консультации ещё не окончены, осмотрительность важнее спешки», - после этих слов последовала отчетливая волна смеха.

Об этом сообщили РИА Новости. Затем Шольц пообещал, что финансовый кризис никак не затронет обычных людей, поскольку социальные выплаты со стороны государства продолжатся. Это вызвало новый взрыв хохота. Финальный смех раздался тогда, когда канцлер вновь заверил всех собравшихся, что они стоят на пороге новой эры. Выступающий вслед за ним оппозиционный правительству политик Фридрих Мерк назвал настоящим позором то, что депутаты сегодня услышали и увидели в бундестаге.