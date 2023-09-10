Отсутствие осуждения России в декларации, принятой на саммите G20 в Индии, рушит планы немецкого канцлера Олафа Шольца об изоляции РФ. Еще год назад принятие такого документа интерпретировалось им, как «пощечина» России. Об этом сообщила немецкая газета Zeit .

«Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта», — пишут журналисты.

В издании отметили, что нынешний текст декларации не выражает осуждения в сторону России, из чего становится очевидно, что подобный момент не является решающим. Журналисты подчеркивают: никаких прояснений не случилось.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Штатам пришлось согласиться на эту декларацию несмотря на тот факт, что она крайне далека от американских планов. Более того, Соединенные Штаты даже не смогли добиться выступления украинского президента Владимира Зеленского на мероприятии.