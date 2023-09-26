Карабахские армяне сдали технику и оружие

«Обнародована информация по состоянию на 10:00 26 сентября о военной технике, вооружении и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, азербайджанская сторона получила 47 артиллерийских орудий, 22 единицы бронетехники, 75 единиц автомобильной техники, 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов, 165 средств противовоздушной обороны (ПВО), 251 308 боеприпасов, 1674 единиц снаряжения и принадлежностей, а также 21 прицеп.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» по установлению конституционного порядка в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что главной целью военной операции является вытеснение армянских военных из региона.

В Ереване действия Баку назвали агрессией и сообщили, что армянских военных в Карабахе нет. На фоне военной операции в столице Армении начались массовые волнения. Протестующие требовали отправить в отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

О том, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, Пашинян заявлял еще в мае 2023 года. Тогда премьер сообщил, что Ереван готов пойти на такие шаги при условии соблюдения прав армянского населения.

В Армению уже начали прибывать первые беженцы из Карабаха. По данным СМИ, люди приезжают в ближайший к границе армянский город Горис. По информации правительства Армении, в страну въехали 13 550 переселенцев. Отмечалось, что всех беженцев обеспечивают жильем и питанием.