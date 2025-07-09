В бюро французской партии «Национальное объединение» прошли обыски

Полиция провела масштабные обыски в офисе французской правой партии «Национальное объединение». Об этом в соцсети Х сообщил ее глава Жордан Барделла.

По его словам, полицейские ворвались в офис около 8:50 по местному времени. Всего в помещение вошли около 20 вооруженных сотрудников Финансовой бригады. Целью обысков, как отметил Барделла, стало изъятие документов и финансовых материалов, связанных с деятельностью партии.

«Все электронные письма, документы и бухгалтерские записи ведущей оппозиционной партии были изъяты», — написал Барделла.

Он также подчеркнул, что все документы, связанные с недавними региональными, президентскими, законодательными и европейскими выборами, находятся под контролем суда.

Партия «Национальное объединение» представляет собой ультраправую и консервативную политическую партию Франции. Она была основана в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном.

В настоящее время партия располагает 126 депутатскими мандатами из 577 в нижней палате французского парламента — Национальном собрании. Перед парламентскими выборами 2022 года партия имела всего 8 мест в Национальном собрании.

Ранее сообщалось, что силовики начали обыски в офисе компании «Электросети», принадлежащей арестованному в Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну.